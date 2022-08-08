В Кремле высказались о планах обрушить доллар вместе с Турцией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам об отсутствии у России и Турции планов обрушить американскую валюту договоренностью о частичном переходе во взаиморасчетах на национальные валюты, передает «Интерфакс».

«Увеличение доли во взаиморасчетах в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности, обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной валютой, и эти опасения сейчас разделяют очень большое количество стран», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал на то, что страна-эмитент доллара подорвала доверие к данной валюте, в этой связи страны строят планы по сокращению доли доллара в своем торговом обороте и увеличению доли расчетов в национальных валютах.

«Этот же процесс происходит в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой», - отметил Песков.

Ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что Россия и Турция будут прибегать к использованию рубля по большей части для оплаты за газ, но вскоре планируется полный переход на нацвалюты в торговле.