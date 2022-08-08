Энергетическому кризису в Европе предсказали ухудшение

Метеорологи Maxar Technologies предсказали очередную волну аномальной жары в Европе на этой неделе — высокие температуры ударят по энергетической инфраструктуре региона, пишет Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

По прогнозам компании, температура воздуха в Великобритании, Германии и Франции в пятницу, 12 августа, достигнет почти 36 градусов. Жара может еще больше ухудшить ситуацию с урожаем, поставками, а также энергоснабжением европейских стран, поскольку предыдущий месяц уже сопровождался рекордной засухой. Например, во Франции июль стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений, а в Великобритании — за 90 лет.

Видео дня

Аномально высокие температуры вынудили британский энергетический сектор снизить производство электроэнергии, поскольку станции могли перегреться. В то же время Франция решила на время нарушить экологические требования — пяти атомным электростанциям (АЭС) было разрешено для охлаждения сливать горячую воду в реки.

В Германии из-за жары резко снизился уровень воды в Рейне. По одной из самых крупных рек в стране доставляются грузы, необходимые в том числе для производства электроэнергии. Ранее из-за практически парализованной логистики концерн Uniper предупредил, что ему, скорее всего, придется сократить производство на двух ключевых угольных электростанциях в республике.

Европа переживает самый тяжелый энергетический кризис за последние десятилетия, поскольку Россия ограничивает прокачку природного газа в регион. Сокращение поставок происходит на фоне обострения напряженности в связи с ситуацией на Украине. Кризис поспособствовал росту инфляции во всех странах Европы, что может привести к рецессии в некоторых крупных государствах. Кроме того, в последнее время в некоторых частях региона рекордно выросли цены на электроэнергию. Например, cтоимость контракта на поставки на 2023 год в Германии, ориентир для рынка, выросла до 414 евро за мегаватт-час, в то время как в начале июля рекордом стала цена в 327 евро за мегаватт-час.

Ранее британский энергетический регулятор Ofgem предупредил, что домохозяйства ждет суровая зима, и призвал готовиться к росту цен. Счета увеличатся более чем на 60 процентов в октябре, до рекордного уровня, а в январе повышение стоимости продолжится. Агентство не исключает, что неконтролируемый рост цен на энергоносители рискует ввергнуть миллионы людей в нищету.