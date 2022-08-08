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1 час назад

Экономика арабской страны рекордно вырастет

Lenta.ru

Forbes со ссылкой на экономистов пишет, что в 2022 году Саудовская Аравия войдет в число стран-рекордсменов, чей ВВП превысит триллион долларов. Хотя в 2021 году арабская страна имела лишь 19-ю по величине экономику в мире с ВВП в 834 миллиарда долларов, в этом году показатель резко вырастет благодаря росту цен на нефть.

Экономика арабской страны рекордно вырастет
Фото: ReutersReuters

По прогнозу Управления энергетической информации США, средняя стоимость барреля нефти марки Brent по итогам 2022 года превысит 104 доллара по сравнению с 70,89 доллара в 2021 году и всего 41,69 доллара в 2020 году. Цены на топливо выросли на фоне конфликта на Украине и ограничения добычи нефти организацией ОПЕК+.

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В связи с этим в казну Саудовской Аравии поступают огромные нефтяные доходы. Недавно Эр-Рияд сообщил о профиците бюджета в размере 20,8 миллиарда долларов во втором квартале — доходы от нефти выросли почти на 90 процентов год к году. По данным, опубликованным правительством 31 июля, за этот период экономика страны выросла на 11,8 процента, при этом рост нефтяного сектора составил 23,1 процента, а ненефтяного — 5,4 процента.

По прогнозам МВФ, по итогам года экономика Саудовской Аравии увеличится на 7,6 процента, до 1,04 триллиона долларов. Другие аналитики ожидают еще более значительного роста — консалтинговая фирма Capital Economics прогнозирует, что рост составит 10 процентов. Саудовская Аравия не первая страна на Ближнем Востоке, чья экономика преодолела отметку в 1 триллион долларов — к числу стран-лидеров по объему ВВП в 2021 году присоединился Иран, еще один бенефициар высоких цен на нефть.

Ранее государства ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день — один из самых незначительнейших показателей увеличения производства, зафиксированных с момента введения квот на добычу в 1982 году. Мизерное увеличение производства одобрили, несмотря на стремление президента США Джо Байдена добиться более серьезного увеличения во время его визита в Саудовскую Аравию. Источники, близкие к членам ОПЕК+, объяснили их решение желанием сэкономить мощности для добычи на случай усугубления энергокризиса в мире.

Экономика,Джозеф Байден,Международный валютный фонд,
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