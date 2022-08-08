Экономика арабской страны рекордно вырастет

Forbes со ссылкой на экономистов пишет, что в 2022 году Саудовская Аравия войдет в число стран-рекордсменов, чей ВВП превысит триллион долларов. Хотя в 2021 году арабская страна имела лишь 19-ю по величине экономику в мире с ВВП в 834 миллиарда долларов, в этом году показатель резко вырастет благодаря росту цен на нефть.

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По прогнозу Управления энергетической информации США, средняя стоимость барреля нефти марки Brent по итогам 2022 года превысит 104 доллара по сравнению с 70,89 доллара в 2021 году и всего 41,69 доллара в 2020 году. Цены на топливо выросли на фоне конфликта на Украине и ограничения добычи нефти организацией ОПЕК+.

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В связи с этим в казну Саудовской Аравии поступают огромные нефтяные доходы. Недавно Эр-Рияд сообщил о профиците бюджета в размере 20,8 миллиарда долларов во втором квартале — доходы от нефти выросли почти на 90 процентов год к году. По данным, опубликованным правительством 31 июля, за этот период экономика страны выросла на 11,8 процента, при этом рост нефтяного сектора составил 23,1 процента, а ненефтяного — 5,4 процента.

По прогнозам МВФ, по итогам года экономика Саудовской Аравии увеличится на 7,6 процента, до 1,04 триллиона долларов. Другие аналитики ожидают еще более значительного роста — консалтинговая фирма Capital Economics прогнозирует, что рост составит 10 процентов. Саудовская Аравия не первая страна на Ближнем Востоке, чья экономика преодолела отметку в 1 триллион долларов — к числу стран-лидеров по объему ВВП в 2021 году присоединился Иран, еще один бенефициар высоких цен на нефть.