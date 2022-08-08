Италия решила заменить российский газ мусором

В Италии предложили использовать мусор для производства газа — переработка отходов поможет стране заменить российское топливо. С идеей выступил технологический конгломерат Maire Tecnimont, сообщает Bloomberg.

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Компания работает над решением, которое позволит извлекать углерод и водород из свалочных отходов. В дальнейшем из них будут производиться экологически чистые химикаты и топливо. Конгломерат уже может реализовать технологию переработки в промышленных масштабах.

Исполнительный директор Maire Tecnimont Алессандро Бернини рассказал, что ежегодно на свалки страны выбрасывается около 16 миллионов тонн отходов, которые не перерабатываются. По его словам, этот мусор можно превратить в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от иностранных энергоресурсов. Он добавил, что при наличии 10 заводов, которые будут ежегодно перерабатывать 600 тысяч тонн мусора, за пять лет они могли бы производить 10 процентов газа, необходимого для отопления и энергоснабжения всей страны.

Ранее с похожим предложением для замены российского газа выступила Германия. В стране решили сокращать зависимость от иностранных энергоносителей с помощью навоза и мусора с ферм. Полученный из отходов биогаз позволит заменить опасное для планеты и подорожавшее ископаемое топливо.