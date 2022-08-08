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2 часа назад

Латвия возобновила импорт российского газа

Елена Прошина

Согласно данным операторов ГТС Европы, Латвия возобновила импорт российского газа. Об этом сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ.

В конце июля 2020 года «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию из-за нарушений условий отбора. Однако сейчас, согласно имеющимся данным, через газоизмерительную станцию «Лухамаа» поступает около 3-4 миллионов кубометров в сутки. Это примерно равняется уровню июньских поставок, тогда как в июле Латвия получала почти в два раза больше газа.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в рубли для тех стран, которые ввели ограничительные меры против России. После чего основной оператор латвийской газотранспортной системы Latvijas gaze сообщил, что производит закупки российского газа через посредника, чтобы продолжить платить за газ в евро.

Латвия нашла способ закупать газ из России за евро

Вскоре после этого заявления компания «Газпром» прекратила поставки газа в Латвию. Причиной такого решения назвали нарушение условий отбора газа, но какие именно условия были нарушены, российская компания не уточнила.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,
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