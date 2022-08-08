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50 минут назад

США выделят Украине еще $4,5 млрд на поддержку бюджета

ТАСС

Соединенные Штаты предоставят Украине еще $4,5 млрд на поддержку ее бюджета. Об этом сообщил в понедельник Всемирный банк (ВБ), штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне.

США выделят Украине еще $4,5 млрд на поддержку бюджета
Фото: ReutersReuters

Как уточняется в распространенном ВБ пресс-релизе, речь идет о "гранте в размере $4,5 млрд, выделенном Соединенными Штатами". Ранее информационное агентство Reuters передало, что эти средства будут переданы Киеву Агентством международного развития (АМР), которое действует в структуре Госдепартамента США.

Между тем ВБ пояснил, что означенные средства пойдут на покрытие "социальных выплат, услуг в сфере здравоохранения и пенсий", помогут исполнению бюджетных обязательств "на национальном и региональном уровнях" на Украине. Отмечается, что к настоящему времени ВБ "мобилизовал почти $13 млрд в качестве экстренного финансирования" на поддержку Киева. Более $6,3 млрд из этой суммы уже предоставлены украинским властям.

Кроме того, региональный директор ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Аруп Банерджи подчеркнул важность того, чтобы Киев в будущем акцентировал внимание "на реформах, транспарентности и госуправлении".

Экономика,Всемирный Банк,Госдеп США,
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