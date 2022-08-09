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27 минут назад

Украина остановила прокачку российской нефти в Европу

Lenta.ruиещё 10

Украинская государственная компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Компания перестала прокачивать российскую нефть в Европу утром 4 августа. «Транснефть» подтвердила агентству, что транзит остановлен, так как российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций ЕС. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается, сказал пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Он пояснил, что украинская компания работает на условиях стопроцентной предоплаты.

«Но при осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО "Транснефть". Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций»", — отметил Демин.

О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, компания проинформировала Минэнерго России, а также российских грузоотправителей.

Новые правила по снижению спроса на газ вступили в силу в ЕС

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что в Брянской области произошла попытка подрыва нефтепровода «Дружба». Были повреждены противоподкопная труба и подстанция, также был обесточен энергоблок управления задвижкой.

Экономика,Игорь Демин,Минэнерго России,Газпромбанк,Транснефть,ЕС,
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