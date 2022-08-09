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28 минут назад

«Сами себя выпороли»: Володин высказался о санкциях США и ЕС

Лера Букина

Большая часть иностранных компаний решила продолжить работать на территории России. Об этом заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сами себя выпороли»: Володин высказался о санкциях США и ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что 77,6 процента из 1382 иностранных компаний сохранили свое присутствие, несмотря все сложности.

«Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов», — подчеркнул Володин.

По его словам, международные предприятия неохотно покидают рынок РФ из-за издержек, а также отсутствия возможности вернуться в дальнейшем.

Напомним, что за российской спецоперацией на Украине последовала санкционная волна со стороны ряда западных стран. Это повлекло за собой нестабильность экономической ситуации в странах Европы и США. В частности, в Испании инфляция в июле составила 10,8%. Там зафиксирован сильный рост цен на продукты питания, напитки, электричество.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса, проведенного компанией YouGov, больше половины жителей ряда ведущих стран Евросоюза не одобряют санкционную компанию, если они будут оказывать воздействие на уровень жизни населения.

Самая большая доля тех, кто высказался против усиления санкций, - среди французов.

Экономика,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,
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