Аналитик спрогнозировал курс рубля

Серьезный фактор падения курса российской валюты - разнонаправленная политика ФРС США и Банка России. Об этом заявил агентству «Прайм» руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков.

Он объяснил укрепление доллара к другим валютам рецессией и повышением ставки. Специалист отметил, что в РФ, наоборот, взяли курс на снижение ставки для ослабления рубля. Это необходимо для лучшей наполняемости бюджета, объяснил собеседник.

В июле в России была резко снижена ключевая ставка - сразу на 150 базовых пунктов. При этом аналитики прогнозировали снижение на 50 базовых пунктов.

«Свой вклад в ослабление курса рубля к доллару внесли и итоги заседания ФРС США. 27 июля состоялось повторное повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,5 процента годовых», — подчеркнул Чечушков.

Он указал на то, что Федрезерв подал сигнал к дальнейшему повышению ставки. Так, к концу года она может достичь 3-3,5%. Вместе с тем ЦБ допускает падение ставки на 0,6 процентного пункта. До конца этого года она должна быть на уровне 7,4-8,0%.

В результате не исключено, что при возобновлении государственных валютных интервенций российская валюта будет находиться в районе 66-72 за доллар, отметил Чечушков. Если ограничения на движение капитала сохранятся, а спрос на валюту будет слабым из-за слабого возобновления импорта, стоимость доллара будет составлять 58-64 рубя, полагает он.