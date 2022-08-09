Новые правила по снижению спроса на газ вступили в силу в ЕС

С 9 августа начали действовать новые правила по снижению на 15% спроса на газ в Евросоюзе в предстоящие месяцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в Официальном журнале ЕС.
Это касается плана по добровольной экономии голубого топлива, однако не исключено, что сокращение его потребления станет обязательным условием для европейских стран.
Напомним, что накануне в Официальном журнале опубликовали регулирование «о согласованных мерах по снижению спроса на газ». Его Совет ЕС одобрил 5 августа.
«Настоящее регулирование вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза», — отмечается в документе.
Его действие продлится один год. Так, Еврокомиссия должна к маю следующего года провести оценку. Евросоюз также сможет увеличить срок действий регламента.
Ранее обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир заявил, что Европа отбирает газ у развивающихся стран, стремясь отказаться от поставок из России. Он отметил, что таким образом провоцируется энергетический кризис. По словам эксперта, в Бангладеш и Пакистане уже возникли проблемы с электроснабжением.