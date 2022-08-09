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36 минут назад

Новые правила по снижению спроса на газ вступили в силу в ЕС

Лера Букина

С 9 августа начали действовать новые правила по снижению на 15% спроса на газ в Евросоюзе в предстоящие месяцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в Официальном журнале ЕС.

Новые правила по снижению спроса на газ вступили в силу в ЕС
Фото: ReutersReuters

Это касается плана по добровольной экономии голубого топлива, однако не исключено, что сокращение его потребления станет обязательным условием для европейских стран.

Напомним, что накануне в Официальном журнале опубликовали регулирование «о согласованных мерах по снижению спроса на газ». Его Совет ЕС одобрил 5 августа.

«Настоящее регулирование вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза», — отмечается в документе.

Его действие продлится один год. Так, Еврокомиссия должна к маю следующего года провести оценку. Евросоюз также сможет увеличить срок действий регламента.

Ранее обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир заявил, что Европа отбирает газ у развивающихся стран, стремясь отказаться от поставок из России. Он отметил, что таким образом провоцируется энергетический кризис. По словам эксперта, в Бангладеш и Пакистане уже возникли проблемы с электроснабжением.

Экономика,Совет Европы,Еврокомиссия,
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