Калининград исчерпал лимиты перевозки транзитом через Литву

Калининград уже исчерпал лимиты перевозки ряда товаров транзитом по железной дороге через Литву. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов, передает ТАСС.

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«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки железнодорожным транспортом части номенклатуры грузов, например [на] отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы», — рассказал он на площадке дискдискуссионного клуба «Валдай».

По словам Алиханова, из-за установленных квот нет возможности перевозить грузы.

Ранее губернатор допустил остановку транзита через Литву с 1 сентября. Таким образом он отреагировал на решение литовского Шяуляй банка прекратить операции с Россией. По его словам, это будет означать невозможность оплатить проезд, вследствие чего Вильнюс вновь может заблокировать провоз грузов через территорию страны.