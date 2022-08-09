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1 час назад

Калининград исчерпал лимиты перевозки транзитом через Литву

Lenta.ruиещё 4

Калининград уже исчерпал лимиты перевозки ряда товаров транзитом по железной дороге через Литву. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов, передает ТАСС.

Калининград исчерпал лимиты перевозки транзитом через Литву
Фото: ТАССТАСС

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки железнодорожным транспортом части номенклатуры грузов, например [на] отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы», — рассказал он на площадке дискдискуссионного клуба «Валдай».

По словам Алиханова, из-за установленных квот нет возможности перевозить грузы.

Ранее губернатор допустил остановку транзита через Литву с 1 сентября. Таким образом он отреагировал на решение литовского Шяуляй банка прекратить операции с Россией. По его словам, это будет означать невозможность оплатить проезд, вследствие чего Вильнюс вновь может заблокировать провоз грузов через территорию страны.

Литва прекратила транзит в Калининград по железной дороге ряда попавших под санкции Евросоюза товаров 18 июня. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в числе которых строительные материалы, цемент и металлы.

Экономика,Антон Алиханов,Валдайский клуб,ЕС,
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