Жителям Германии пообещали поддержку из-за роста цен на газ

Немецкие власти пообещали упростить жителям страны жизнь на фоне роста цен на газ. Как рассказал глава Минфина Германии Кристиан Линднер, с января будут введены новые компенсации. Его слова приводит Handelsblatt.

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С нового года в стране начнется масштабная реформа, направленная на со-финансирование расходов на содержание жилья в свете роста цен на ЖКХ. С 1 января 2023-го вводятся также новые страховые выплаты, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В начале августа европейские страны согласовали план, предполагающий добровольную экономию газа предстоящей зимой на 15 процентов. Меры охватывают период с 1 августа по 31 марта 2023 года, снижение предполагается по сравнению со средним показателем за последние пять лет, конкретные решения для реализации цели страны могут выбирать самостоятельно.