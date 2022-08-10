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1 час назад

Жителям Германии пообещали облегчить жизнь из-за роста цен на газ

Lenta.ruиещё 3

Немецкие власти пообещали упростить жителям страны жизнь на фоне роста цен на газ. Как рассказал глава Минфина Германии Кристиан Линднер, с января будут введены новые компенсации. Его слова приводит Handelsblatt.

Жителям Германии пообещали поддержку из-за роста цен на газ
Фото: ReutersReuters

С нового года в стране начнется масштабная реформа, направленная на со-финансирование расходов на содержание жилья в свете роста цен на ЖКХ. С 1 января 2023-го вводятся также новые страховые выплаты, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В начале августа европейские страны согласовали план, предполагающий добровольную экономию газа предстоящей зимой на 15 процентов. Меры охватывают период с 1 августа по 31 марта 2023 года, снижение предполагается по сравнению со средним показателем за последние пять лет, конкретные решения для реализации цели страны могут выбирать самостоятельно.

Если поставки из России по какой-то причине прекратятся, уже к концу текущего года большинство стран ЕС уже могут израсходовать накопленные запасы. В этом случае для компаний могут ввести нормирование потребления энергоресурсов. По оценкам экспертов, сильнее остальных от этого могут пострадать Австрия, Бельгия, Германия и Италия. С другой стороны, Францию и Испанию, которые относительно независимы от российского газа, это почти не затронет.

Экономика,Кристиан Линднер,ЕС,
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