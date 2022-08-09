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1 час назад

Европе предрекли голодные времена

Лера Букина

Европу ждет голод в связи с санкциями, введенными против России. С таким предупреждением выступило агентство Bloomberg.

Европе предрекли голодные времена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно прогнозу Банка Англии, в Великобритании инфляция будет на уровне 13% в этом году. Также сообщается, что треть британских домохозяйств будут вынуждены потратить 10% своих доходов на энергию, хотя в стране и так растут цены на продукты.

«Это эффект домино, который произошел из-за того, что резко подскочили цены на энергоносители. Мы должны попытаться немного поднять цены для розничных продавцов, и, к большому сожалению, это отразится и на потребителях», — подчеркнул управляющий директор Brioche Pasquier UK Ltd Райан Питерс.

Руководитель отдела исследований сырьевого трейдера ED&F Man Кона Хаке отметила, что компании прогнозируют рост цен на сырье. Худшие времена только предстоят, поскольку цены на энергоносители продолжают повышаться, подчеркнула она.

Среди секторов, пострадавших больше всего от повышения цен на энергоносители и других затрат, - сельское хозяйство, указала антимонопольный комиссар Евросоюза Маргрете Вестагер.

С 9 августа начали действовать новые правила по снижению на 15% спроса на газ в Евросоюзе в предстоящие месяцы. Это касается плана по добровольной экономии голубого топлива, однако не исключено, что сокращение его потребления станет обязательным условием для европейских стран.

Экономика,Райан Питерс,ЕС,
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