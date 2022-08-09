Финляндия задумалась об отказе от российского СПГ

Власти Финляндии задумали полностью отказаться от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Госкомпания Gasum должна прекратить поставки, заявила министр по делам Евросоюза (ЕС) и госсобственности кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен. Ее слова приводит РИА Новости.

Фото: Gasum / YouTube Gasum / YouTube

«Импорт СПГ из России должен прекратиться, потому что Финляндия и вся Европа должны избавиться от российских энергоресурсов», — подчеркнула она.

В конце мая «Газпром» полностью остановил поставки газа в Финляндию. Это произошло из-за отказа финской Gasum оплачивать топливо в рублях. В министерстве занятости и экономики Финляндии заявили, что после остановки поставок газа российской стороной энергетические компании могут перейти на потребление других видов топлива. При этом, импорт СПГ не прекращался.