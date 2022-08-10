Прокачка нефти в Словакию по "Дружбе" возобновится 10 августа

Прокачка российской нефти в Словакию по южной ветке нефтепровода "Дружба" возобновится в среду после 15:00 по среднеевропейскому времени (16:00 мск). Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Украина, согласно агентству, подтвердила получение оплаты за транзит российской нефти через свою территорию в Словакию и Венгрию. Средства Киеву были перечислены венгерским нефтегазовым концерном MOL (МОЛ), которому принадлежит расположенный в Братиславе один из крупнейших в странах Центральной Европы нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft.