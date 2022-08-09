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1 час назад

В Британии заявили о введении «самых жестких в мире» санкций против России

Lenta.ru

Глава МИД Великобритании, которая также претендует на пост премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, Лиз Трасс заявила, что Лондон ввел «самые жесткие в мире» санкции против России. Ее слова приводит ТАСС.

В Британии заявили о введении «самых жестких в мире» санкций против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы были первой европейской страной, которая направила вооружение на Украину. И я ввела самый жесткий пакет санкций против России, чем кто-либо еще в мире», — подчеркнула министр иностранных дел.

Трасс сделала неловкую оговорку о Путине

Трасс также указала, что в настоящее время Великобритания сталкивается с угрозой со стороны Китая, который проводит «напористую» международную политику. Она пообещала на встрече с членами Консервативной партии в Дарлингтоне, что в случае избрания премьер-министром Лондон увеличит расходы на оборону до трех процентов ВВП.

Ранее кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак пообещал усилить санкции против России в случае его избрания на этот пост.

Экономика,Риши Сунак,Борис Джонсон,Владимир Путин,Консервативная партия,
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