Доходы России от экспорта выросли втрое

С января по июль 2022 года доходы России от экспорта товаров за рубеж увеличились до $166,6 млрд, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($50,2 млрд). Об этом заявил Центробанк РФ в отчёте. Эксперты пояснили, что рост вызван снижением импорта с весны 2022 года и расширением ассортимента товаров и услуг, которые Россия теперь продаёт за рубеж.

Фото: Unsplash Unsplash

За первые 7 месяцев 2022 года экспорт российских предприятий превысил импорт в два с половиной раза и достиг $192,4 млрд. За аналогичный период в 2021 году Россия вывезла товаров на $75,7 млрд.

В банке отметили, что суммарные траты России в количестве и качестве не поменялись. Но прирост средств, поступающих в РФ, образовался за счёт «снижения обязательств перед нерезидентами и роста иностранных финансовых активов экономики».

Баланс первичных и вторичных доходов предприятий в январе — июле 2022 года ушёл в минус на $25,8 млрд. За тот же период в предыдущем году он составил –$25,6 млрд.

Поставки иностранной продукции в Россию снизились после начала специальной военной операции на Украине и ввода санкций. Актуальных данных сейчас нет — Федеральная таможенная служба закрыла доступ к информации, но замглавы регулятора Руслан Давыдов заявлял, что уровень импорта теперь соответствует показателям 2020 года, на который пришлось начало пандемии коронавируса.