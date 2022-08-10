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38 минут назад

Министерства запросили из бюджета дополнительное финансирование в 5 трлн рублей в год

Газета.Ruиещё 9

В российском Минфине сообщили, что министерства и ведомства обратились с заявками на выделение дополнительного финансирования из бюджета на сумму около 5 трлн руб. ежегодно на 2023-2025 годы. Информация об этом содержится в сообщении ведомства по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Министерства запросили допфинансирование на ₽5 трлн в год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Формирование проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», — отметил министр финансов Антон Силуанов.

По словам министра финансов, в условиях сегодняшнего дня при формировании параметров бюджета используют сбалансированный подход. Он предполагает использование денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ), мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств в качестве временной меры.

В прошлом году году министерства просили об увеличении финансирования из государственной казны в размере 3 трлн руб. ежегодно на период с 2022 по 2024 годы.

На этой неделе пресс-служба Минфина сообщила, что объем ФНБ России в июле 2022 года вырос почти на 1,4 трлн рублей.

Экономика,Антон Силуанов,Фонд национального благосостояния,
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