Европе предсказали зиму с серьезными проблемами

Зимой 2022 года Северо-Западная Европа столкнется с серьезными проблемами с топливом — запасы дизеля (мазута и других видов дизельного топлива) в ноябре достигнут минимального значения с начала 2011 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Wood Mackenzie.

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В этом году на фоне подготовки региона к полномасштабному энергетическому кризису объемы предложения дизеля значительно ниже, чем обычно. Крайне небольшие запасы дизеля в регионе подтвердил главный аналитик по европейским нефтяным рынкам Wood Mackenzie Джеймс Берли. Он также рассказал, что спрос на топливо традиционно в этом сезоне увеличивается. Дизель необходим для европейских легковых и грузовых автомобилей, судов, а также в строительном и промышленном секторах.

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Несмотря на то, что в текущее время года европейские страны наращивают запасы топлива перед зимой, аналитики уже замечают признаки ограничения предложения. Так, о высоком спросе на дизельное топливо и мазут сообщила немецкая нефтеперерабатывающая компания OMV. Австрия, Швейцария и Венгрия заявили, что начинают распечатывать нефтяные резервы. Помимо спроса существует проблема с поставками топлива по Европе. Из-за аномальной жары уровень Рейна — главной реки, по которой шли грузовые судна — сильно упал, затормозив перевозки топлива.

Агентство также отмечает, что рынок не стимулирует создание запасов дизеля. Сейчас фьючерсы на топливо с поставкой зимой продаются с дисконтом к августовским контрактам. Такое положение дел называется бэквордация или депорт, когда цены на реальный товар выше котировок по фьючерсным контрактам, а цены на товар с ближними сроками поставки выше котировок дальних позиций. Текущая ситуация свидетельствует об ограниченности рынка и создании дополнительных проблем для подготовки резервов. При этом аналитики отмечают, что из-за больших объемов нефтепереработки, хорошего импорта, а также опасений рецессии тенденция постепенно сходит на нет.