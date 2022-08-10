ЕС разрешил доставлять уголь в Калининград вопреки санкциям

Литва сможет перевозить российский уголь и другое твёрдое топливо в Калининградскую область, несмотря на санкции Евросоюза. Однако объём перевозок ограничат: его должны рассчитать исходя из среднего количества грузов, перевезённых в 2019–2021 годах, сообщило агентство BNS. Эмбарго на поставки российского угля в ЕС вошло в седьмой пакет санкций. В течение переходного периода, то есть до 10 августа, закупки были разрешены.

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По данным BNS, в январе — мае 2022 года из России в Калининград через Литву по железной дороге перевезли 1 млн т угля. С 18 июня Литовские железные дороги перестали пропускать в Калининградскую область грузы, попавшие под санкции Евросоюза.

«После того, как Россия назвала введённые ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Еврокомиссия подготовила новые директивы, которые позволили возобновить железнодорожный транзит», — напомнило агентство.

При этом транзит будет ограничен: объём перевозимых грузов рассчитают исходя из среднего количества товаров, перевезённых в 2019–2021 годах. По словам официального представителя Литовских железных дорог Котрина Дзикарайте, сейчас Вильнюс отклоняет не более 5% заявок на перевозку подсанкционных товаров.

Запрет на поставки угля вступил в силу не только в Евросоюзе, но и в Великобритании. Российские угольные компании уже перенаправили топливо в Индию и Турцию. Европейские страны переключились на импорт угля в Колумбии, Австралии и ЮАР.