Названа причина снижения доходов российского бюджета

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в июле снизились на 29% в годовом выражении и составили 990 млрд рублей, нефтегазовые поступления сократились на 22% год к году, до 771 млрд рублей. Такие данные привёл Минфин. В результате общие доходы упали на 26%, их объём составил 1,76 трлн рублей. Снижение поступлений вызвано ударом санкций по металлургии, объяснили РБК эксперты.

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В июле дефицит федерального бюджета достиг 892 млрд рублей. Больше было только в декабре 2021 года. Тогда дефицит превысил 1 трлн рублей, поскольку в последний месяц года обычно фиксируются повышенные бюджетные расходы. При этом по итогам 7 месяцев 2022 года Минфин отчитался о профиците на сумму 482 млрд рублей.

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Спад ненефтегазовых поступлений в номинальном выражении стал максимальным с апреля 2021 года. До этого падение доходов фиксировали в 2017 и 2011 годах.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Мстислава Афанасьева, снижение ненефтегазовых доходов связано с влиянием санкций на российскую экономику. Он объяснил, что сейчас начинаются проблемы с прибыльностью бизнеса, его активность сжимается. В отношении металлургической отрасли введены серьёзные ограничительные меры, напомнил эксперт.

Ещё одна причина падения ненефтегазовых доходов — нарушение логистических цепочек из-за тех же санкций, добавил представитель Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максим Першин.

Руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что июльская динамика вызвана сокращением поступлений от металлургической отрасли, которые обеспечивают значительную часть ненефтегазовых доходов. Проблемы у металлургов подтвердил и июльский мониторинг финансовых потоков ЦБ. Там зафиксировали снижение поступлений на 21,4% к среднему уровню второго квартала. В третьем квартале, по мнению эксперта, ситуация с ненефтегазовыми доходами останется напряжённой, так как запустить импортозамещение и наладить работу с новыми рынками в такие сжатые сроки довольно сложно.