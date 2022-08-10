Инфляция в США затормозила впервые с апреля

Рост цен в США в июле замедлился впервые с апреля — годовая инфляция составила 8,5 процента, свидетельствуют данные американского Бюро статистики труда.

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По сравнению с июньским показателем в 9,1 процента, инфляция в июле затормозилась. Аналитики ожидали более высокий уровень в 8,7 процента.

Потребительские цены с учетом сезонных колебаний не изменились после повышения на 1,3 процента в июне. Индекс по всем статьям, кроме продуктов питания и электроэнергии, увеличился на 0,3 процента. Повышение стоимости продуктов питания и жилья было компенсировано спадом индекса бензина на 7,7 процента. Энергетический индекс упал на 4,6 процента, поскольку цены на бензин и природный газ снизились. При этом стоимость электроэнергии поднялась.