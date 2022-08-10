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1 час назад

Индия перестала платить России долларами из-за боязни санкций

Секрет Фирмы

Индийские компании при покупке российского угля стараются оплатить его юанями, гонконгскими долларами или эмиратскими дирхамами. Они избегают американского доллара, чтобы не навлечь на себя санкции. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на таможенные документы и свои источники в отрасли. Индия активно закупает российское топливо после начала военной операции, а РФ предлагает ей значительные скидки.

Индия перестала платить России долларами
Фото: ReutersReuters

В июле Россия стала третьим по величине поставщиком угля в Индии. Импорт вырос до рекордных 2,06 млн тонн. В июне он составлял 1,7 млн тонн. При этом Индия заплатила не долларами минимум за 742 000 тонн российского угля.

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В июне в недолларовых оплатах за уголь доля юаня достигла 31%, а гонконгского доллара — 28%. В то же время евро занимал менее четверти от всех платежей, а эмиратский дирхам — около одной шестой части.

Кроме того, Резервный банк Индии одобрил платежи за сырьевые товары в индийской рупии. Это, как ожидается, ускорит развитие двусторонней торговли с Россией.

Ранее стало известно, что в июне Россия увеличила поставки нефти в Индию и стала вторым крупнейшим поставщиком топлива в страну. Первое место до сих пор удерживает Ирак, а на третьем находится Саудовская Аравия. В 2021 году объёмы нефти позволяли России удерживать лишь девятое место по поставкам в Индию. На фоне санкций и потери западных партнёров Москва пошла на хорошие скидки — в мае дисконт для Нью-Дели достигал $19 за баррель.

За последние месяцы Индия увеличила импорт нефтепродуктов из России в три раза. В начале августа показатель достиг 100 000 баррелей в сутки, тогда как среднее значение за предыдущие 3 года составляло около 30 000 баррелей. Большая часть поставок приходится на мазут.

В июле эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в обзоре глобальной экономики заявили, что в среднесрочной перспективе роль американского доллара в мире будет падать. Это произойдёт из-за дедолларизации в ряде стран мира, снижения мировых валютных резервов и расширения использования цифровых национальных валют.

Экономика,ВШЭ,
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