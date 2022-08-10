Названа европейская страна с самой высокой ценой на газ

В Нидерландах наблюдается рекордная стоимость газа в Европе. Об этом говорится на сайте Energievergelijk.nl, который специализируется на энергетической статистике.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Проведя анализ цен на электроэнергию в 33 странах Европы, портал выяснил, что голландцам, заключившим новый договор с поставщиками услуг на газ и электричество, приходится платить сейчас около 28 центов за киловатт-час или же 2,76 евро за кубометр газа.

Как сообщается, ситуация с газом сильно влияет на экономику Нидерландов. Так, «если поставки газа уменьшатся и Россия перекроет газовый кран, это сразу почувствуется».

Жителям Нидерландов, заключившим новый договор с поставщиками коммунальных услуг на газ и электричество, будет необходимо каждый год выделять на газ и свет на 4 тысячи евро больше, чем в 2021 году.

Издания этой страны сообщали, что граждане запасаются дровами к зиме для обогрева своих домов в связи с ростом цен на газ.

Так, Нидерланды сместили Швецию, которая ранее считалась лидером. Именно там граждане

платили почти 24 цента за киловатт-час или 2,31 евро за кубометр газа.