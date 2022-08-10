Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Названа европейская страна с самой высокой ценой на газ

Лера Букина

В Нидерландах наблюдается рекордная стоимость газа в Европе. Об этом говорится на сайте Energievergelijk.nl, который специализируется на энергетической статистике.

Названа европейская страна с самой высокой ценой на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проведя анализ цен на электроэнергию в 33 странах Европы, портал выяснил, что голландцам, заключившим новый договор с поставщиками услуг на газ и электричество, приходится платить сейчас около 28 центов за киловатт-час или же 2,76 евро за кубометр газа.

Как сообщается, ситуация с газом сильно влияет на экономику Нидерландов. Так, «если поставки газа уменьшатся и Россия перекроет газовый кран, это сразу почувствуется».

Жителям Нидерландов, заключившим новый договор с поставщиками коммунальных услуг на газ и электричество, будет необходимо каждый год выделять на газ и свет на 4 тысячи евро больше, чем в 2021 году.

Издания этой страны сообщали, что граждане запасаются дровами к зиме для обогрева своих домов в связи с ростом цен на газ.

Так, Нидерланды сместили Швецию, которая ранее считалась лидером. Именно там граждане

платили почти 24 цента за киловатт-час или 2,31 евро за кубометр газа.

С 9 августа начали действовать новые правила по снижению на 15% спроса на газ в Евросоюзе в предстоящие месяцы.

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители