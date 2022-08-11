Доходы России от продажи нефти рухнули

Российский экспорт нефти в июле упал на 115 тысяч баррелей в сутки, до 7,4 миллиона баррелей в сутки. Доходы страны от продажи сырья рухнули на два миллиарда долларов, с 21 до 19 миллиардов долларов, сказано в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки нефти из России в США, страны Евросоюза, Великобританию, Японию и Южную Корею упали на 2,2 миллиона баррелей в сутки начала спецоперации на Украине, но две трети этих объемов уже перенаправлены на другие рынки (в Индию, Китай и Турцию). В июле российский экспорт в Индию вырос до нового рекордного уровня в 975 тысяч баррелей в сутки.

В июле объем добычи сырья в России был на 310 тысяч баррелей в сутки ниже уровня производства, который наблюдался до начала конфликта на Украине.

По оценкам МЭА, России придется найти новые рынки для сбыта одного миллиона баррелей в сутки нефтепродуктов и 1,3 миллиона баррелей в сутки нефти. В целом мировая добыча нефти достигла максимума с начала пандемии — 100,5 миллиона баррелей в сутки.

Эксперты полагают, что предложение нефти на рынке во второй половине года увеличится на миллион баррелей в сутки. Оценку спроса они повысили на 380 тысяч баррелей в сутки на этот год.