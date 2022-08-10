Украине разрешили отсрочить выплаты по внешнему долгу

Международные кредиторы согласились пойти на уступки Украине. Выплаты по госдолгу будут заморожены до 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что в группу кредиторов входят финансисты Великобритании, США, Канады, Франции, Японии и Германии. Кроме того, в ней задействованы в качестве наблюдателей еще 15 стран.

Общая сумма украинского госдолга достигла $19,6 млрд. Заморозка платежей позволяет правительству сэкономить $5,8 млрд на обслуживании долга.

Напомним, что Киев поднял вопрос о реструктуризации внешнего долга в июле 2022 года. Озабоченность украинских властей вызвала необходимость выплатить $1,41 млрд до 1 сентября.