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1 час назад

Bloomberg: кредиторы согласились отсрочить выплаты по госдолгу Украины

Илья Родин

Международные кредиторы согласились пойти на уступки Украине. Выплаты по госдолгу будут заморожены до 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

Украине разрешили отсрочить выплаты по внешнему долгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в группу кредиторов входят финансисты Великобритании, США, Канады, Франции, Японии и Германии. Кроме того, в ней задействованы в качестве наблюдателей еще 15 стран.

Украина получила первый транш от МВФ

Общая сумма украинского госдолга достигла $19,6 млрд. Заморозка платежей позволяет правительству сэкономить $5,8 млрд на обслуживании долга.

Напомним, что Киев поднял вопрос о реструктуризации внешнего долга в июле 2022 года. Озабоченность украинских властей вызвала необходимость выплатить $1,41 млрд до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Украина предложит иностранным кредиторам дополнительные процентные выплаты.

Экономика,Международный валютный фонд,
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