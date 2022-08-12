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1 час назад

В Минэке спрогнозировали снижение темпов инфляции в России

Ura.Ruиещё 4

Инфляция в России по итогам года будет ниже 14%. Такой прогноз представили в Минэкономразвития. Такой показатель существенно меньше майского прогноза ведомства в 17,5%, обращают внимание представители ведомства.

В Минэке спрогнозировали снижение темпов инфляции в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы ожидаем инфляцию ниже 14%», — рассказали в Минэке «Известиям».

Как пояснили представители ведомства, с учетом фиксируемой второй месяц подряд дефляции на потребительском рынке рост цен на конец 2022 года будет ощутимо ниже майского прогноза в 17,5 процента. По состоянию на начало текущей недели рост цен в годовом выражении составил 15,01%.

Инфляция в России замедлилась до 15,1% в годовом выражении в июле. В июне ее значение было 15,9%, рассказывали в Росстате. Ранее ведомство зафиксировало нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. Аналитики прогнозировали, что поступление на прилавки магазинов овощей и фруктов нового урожая максимально снизит цены на некоторые продукты питания.

Экономика,Минэкономразвития,Росстат,
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