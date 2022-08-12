В Минэке спрогнозировали снижение темпов инфляции в России

Инфляция в России по итогам года будет ниже 14%. Такой прогноз представили в Минэкономразвития. Такой показатель существенно меньше майского прогноза ведомства в 17,5%, обращают внимание представители ведомства.

«Мы ожидаем инфляцию ниже 14%», — рассказали в Минэке «Известиям».

Как пояснили представители ведомства, с учетом фиксируемой второй месяц подряд дефляции на потребительском рынке рост цен на конец 2022 года будет ощутимо ниже майского прогноза в 17,5 процента. По состоянию на начало текущей недели рост цен в годовом выражении составил 15,01%.