Франции необходимо снять санкции против России, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис, заявил депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли, слова которого приводит Valeurs Actuelles. По его словам, у РФ, несмотря на ограничения, дела обстоят «не так уж плохо» — рубль укрепился, а экспорт вырос, чего не скажешь о Франции, жители которой теперь сильно переплачивают электроэнергию.

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Санкции работают или нет? Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов, — возмутился депутат.

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Жакобелли раскритиковал президента Эммануэля Макрона за отступление от голлистской геополитической доктрины. Он подчеркнул, что Франция играет особую роль в Европе, и присоединение к «антироссийскому хору» лишило лидера республики возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом.

Ранее в Европарламенте признали, что антироссийские санкции вредят Западу больше, чем Москве. Тогда депутат ЕП Эникё Дьёри указала, что сближение Москвы и Пекина только увеличивает дистанцию между этими двумя блоками и европейскими партнерами.