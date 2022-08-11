Чехия не получила российскую нефть по «Дружбе»

Чешские нефтеперерабатывающие заводы не получают сырьё из России по южной ветке трубопровода «Дружба». При этом у НПЗ есть достаточно запасов, чтобы не останавливать производство. Об этом заявил владелец и оператор чешского участка нефтепровода компания Mero. Оператор словацкой части «Дружбы» Transpetrol, со своей стороны, сообщил, что поставки в Чехию пока не будут восстановлены.

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«Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет», — сказала представитель Transpetrol Линда Вашковичова.

Она добавила, что российская нефть, идущая по «Дружбе» транзитом через Украину, уже поступила в Словакию и вскоре достигнет Венгрии. Восстановление поставок касается только этих стран, уточнила официальный представитель.

10 августа вопрос с оплатой за транзит российского сырья урегулировал венгерский концерн MOL, который владеет нефтеперерабатывающими предприятиями в Венгрии и Словакии. До этого украинская компания «Укртранснафта» остановила поставки из РФ в страны Центральной Европы, поскольку «Транснефть» не смогла оплатить услуги из-за санкций Евросоюза.

Чешская госкомпания Mero подтвердила, что российская нефть пока не поступает в страну. Это связано с тем, что переработкой сырья в республике занимается польская компания PKN Orlen. Её НПЗ обеспечили себя сырой нефтью, производство находится на запланированном уровне, успокоили в чешском подразделении компании.