Названы три сценария развития экономики России под санкциями

Все сценарии развития экономики России подразумевают сохранение санкционного давления по крайней мере еще на 10-15 лет, сказано в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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Эксперты назвали три варианта развития экономики страны под санкциями. Первый — это автаркия, который подразумевает, что Россия делает все сама за счет сокращения технологического уровня выпускаемой продукции и снижения уровня жизни. Вероятность такого сценария составляет 10-15 процентов.

Далее идет институциональная инерция (стабильность над развитием). В таком случае власти признают, что уровень нестабильности настолько высок, что реализовать целостную «политику развития» практически невозможно. Вероятность такого исхода в ЦМАКП оценивают в 45 процентов. Его результатом может стать затяжная стагнация, отставание в технологических сферах, в уровне и качестве жизни, в национальной безопасности. Третий путь — борьба за рост (вероятность — около 40 процентов).

В рамках этого сценария предполагается применение усилий, направленных на модернизацию российской экономики в новых условиях, в том числе заимствование технологий, выход на доступные рынки и желание избежать становления Китая или другой крупной страны в качестве монопольного внешнеэкономического партнера России.