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1 час назад

Карты "Мир" могут заработать на Кубе к концу 2022 года

Елена Прошина

Карты российской платежной системы «Мир» могут заработать на территории Кубы к концу 2022 года. Об этом заявил посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, передает газета «Известия».

Карты "Мир" могут заработать в еще одной стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что Куба с прошлого года сотрудничает с российской Национальной системой платежных карт для внедрения платежной системы «Мир» на территории республики. По его словам, первый этап работ вскоре будет завершен. Его цель — обеспечение взаимосвязи платежных систем России и Кубы.

Российский посол отметил, что внедрение российской платежной системы «Мир» станет для Кубы еще одним способом расширения финансовой и банковской системы. Он подчеркнул, что власти Кубы и РФ усмотрели в этом большой потенциал, так как реализация инициативы значительно облегчит финансовые операции между двумя странами. Кроме того, российским туристам станет проще совершать покупки во время пребывания на острове.

Издание напоминает, что сейчас карты «Мир» принимаются в десяти зарубежных странах: Вьетнаме, Узбекистане, Турции, Армении, Казахстане, Таджикистане, Белоруссии, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. Карты «Мир» в этих странах можно использовать для снятия наличных и оплаты товаров и услуг.

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