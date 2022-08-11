Карты "Мир" могут заработать в еще одной стране

Карты российской платежной системы «Мир» могут заработать на территории Кубы к концу 2022 года. Об этом заявил посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, передает газета «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он рассказал, что Куба с прошлого года сотрудничает с российской Национальной системой платежных карт для внедрения платежной системы «Мир» на территории республики. По его словам, первый этап работ вскоре будет завершен. Его цель — обеспечение взаимосвязи платежных систем России и Кубы.

Российский посол отметил, что внедрение российской платежной системы «Мир» станет для Кубы еще одним способом расширения финансовой и банковской системы. Он подчеркнул, что власти Кубы и РФ усмотрели в этом большой потенциал, так как реализация инициативы значительно облегчит финансовые операции между двумя странами. Кроме того, российским туристам станет проще совершать покупки во время пребывания на острове.