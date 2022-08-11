США отложили решение по пошлинам на товары из Китая

Учения ВС КНР в районе Тайваня привели к тому, что администрация США решила на время отложить рассматриваемые варианты в отношении таможенных пошлин на китайские товары. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

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Правительство США с целью сдержать рост инфляции уже несколько месяцев пытается решить проблемы с пошлинами, введенными на китайскую продукцию предыдущим президентом Дональдом Трампом. Так, рассматривалась возможность отмены ряда тарифов, после которой начнется новое расследование с целью введения дополнительных пошлин. Вашингтон также изучал идею расширить список тарифных исключений для американский компаний.

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Реакция Пекина на визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань привела к тому, что власти США решили пока отложить все эти предложения. По данным агентства, Белый дом не хочет принимать меры, которые могут быть расценены Китаем как обострение ситуации, и в то же время старается избежать того, чтобы их считали испугавшейся стороной.

"Я думаю, что Тайвань изменил все", - отметил источник агентства, говоря о планах властей США в отношении пошлин.

При этом, по данным Reuters, когда американские должностные лица рассматривали возможность отмены некоторых пошлин, они пытались добиться от Пекина ответных мер, но получали отказ. По словам источников агентства, односторонняя отмена некоторых тарифов на китайский импорт была отложена отчасти и в связи с тем, что Китай не продемонстрировал готовности предпринять ответные действия и выполнять свои обязательства в рамках американо-китайского торгового соглашения.

"Президент [США Джо Байден] не принял решения [по пошлинам] до событий в Тайваньском проливе и до сих пор не принял решения, точка. Ничего не было отложено или приостановлено, и все варианты рассматриваются, - сообщили агентству в пресс-службе Белого дома. - Единственный человек, который будет принимать решение, - это президент, и он будет делать это исходя из того, что отвечает нашим интересам".

Отвечая на вопрос, почему принятие решения по пошлинам занимает так много времени, министр торговли США Джина Раймондо сослалась на сложную геополитическую ситуацию.

"После визита спикера Пелоси на Тайвань это особенно сложно. Так что президент взвешивает варианты. Он очень осторожен. Он хочет убедиться, что мы не сделаем ничего, что повредит американскому рынку труда и американским рабочим", - отметила она в интервью Bloomberg TV.

В пресс-службе посольства КНР в Вашингтоне агентству сообщили, что двусторонние торгово-экономические отношения "сталкиваются с серьезными трудностями".

"Визит Пелоси подорвал политическую основу китайско-американских отношений и неизбежно вызовет серьезные нарушения при обмене и сотрудничестве между двумя сторонами", - сказал пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй.

О пошлинах США

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что президент рассматривает возможность отмены лишь незначительной части тарифов на импорт из КНР. По сведениям издания, администрация США может отменить пошлины на китайский экспорт в объеме $10 млрд. Между тем предыдущая американская администрация во главе с Трампом обложила таможенными пошлинами поставляемые КНР в США товары в объеме около $370 млрд.

Республиканец фактически развязал торговую войну с Китаем. Кроме того, он проводил курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. По данным агентства Reuters, введенные Вашингтоном пошлины обошлись американским импортерам более чем в $70 млрд с начала июля 2018 года. Данные тарифы вынудили компании разорвать цепочки поставок, привели к волнениям на фондовых рынках и замедлили экономический рост США задолго до пандемии, вызванной коронавирусом.

Китай за последнюю неделю провел целую серию учений в разных районах вдоль своего побережья на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе после состоявшейся 2-3 августа поездки Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится.