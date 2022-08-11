Россиянам назвали возможную замену доллару

Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС в настоящее время прорабатывается, однако уже можно сделать прогноз о том, как будут создавать валюту этого экономического союза. Об этом заявил агентству «Прайм» начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Он указал на то, что другие участники БРИКС нуждаются в снижении зависимости от американской валюты, в частности, в вопросе взаимной торговли и обслуживания внешнего долга.

«Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций. Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля», - отметил он.

Благодаря новой валюте можно было бы избежать рисков, с которыми столкнутся отдельные валюты стран БРИКС, указал Шульгин.

По его словам, Новый банк развития мог бы стать ее эмитентом. Валюта могла бы коррелироваться с курсами входящих в нее отдельных валют, заявил специалист. Он отметил, что все участники в корзине должны играть важную роль.