МИД раскрыл неожиданный маршрут судов с украинским зерном

Суда с зерном с Украины следуют на Запад, а не в страны, которые в нем нуждаются. В этой связи тезисы о проблеме с продовольствием не кажутся искренними. Об этом заявил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.