МИД раскрыл неожиданный маршрут судов с украинским зерном

Суда с зерном с Украины следуют на Запад, а не в страны, которые в нем нуждаются. В этой связи тезисы о проблеме с продовольствием не кажутся искренними. Об этом заявил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
«К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет, главным образом, не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», - подчеркнул он.
Ранее в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В сделке приняли участие представители России, Турции, Украины и ООН. Она подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Также сообщалось, что Аграриями в Запорожской области было убрано 90% зерновых культур. Урожай оценивается в 1 млн тонн.