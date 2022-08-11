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1 час назад

Лукашенко решил использовать российские порты в интересах Белоруссии

Лера Букина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к местным чиновникам с поручением использовать каждый свободный метр российских портов для отгрузки белорусских товаров на экспорт. Соответствующее заявление было сделано в ходе совещания по созданию портовых мощностей в РФ для экспорта белорусской продукции, говорится на сайте президента Белоруссии.

Лукашенко решил использовать российские порты в интересах Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту… Я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн (экспортных грузов – ред.) и больше мешками не загрузишь, но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары», - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в первую очередь это касается северо-западного региона РФ. Белорусский президент заявил, что его российский коллега Владимир Путин лично показал ему все порты Санкт-Петербурга и предложил сделать выбор в пользу любого направления.

«Я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить», - заявил Лукашенко.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Москве и Минску удалось выполнить более 46% союзных программ.

Экономика,Алексей Оверчук,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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