Лукашенко решил использовать российские порты в интересах Белоруссии

«У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту… Я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн (экспортных грузов – ред.) и больше мешками не загрузишь, но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары», - подчеркнул Лукашенко.