Лукашенко решил использовать российские порты в интересах Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к местным чиновникам с поручением использовать каждый свободный метр российских портов для отгрузки белорусских товаров на экспорт. Соответствующее заявление было сделано в ходе совещания по созданию портовых мощностей в РФ для экспорта белорусской продукции, говорится на сайте президента Белоруссии.
«У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту… Я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн (экспортных грузов – ред.) и больше мешками не загрузишь, но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары», - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, в первую очередь это касается северо-западного региона РФ. Белорусский президент заявил, что его российский коллега Владимир Путин лично показал ему все порты Санкт-Петербурга и предложил сделать выбор в пользу любого направления.
«Я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить», - заявил Лукашенко.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Москве и Минску удалось выполнить более 46% союзных программ.