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41 минуту назад

В Британии заявили о превращении главной экономики Евросоюза в слабое звено

Секрет Фирмы

Экономика Германии столкнулась с рядом сильнейших внешних шоков. По мнению аналитиков, это может привести её к технической рецессии — ситуации, когда негативная динамика продолжается в течение двух кварталов. Об этом написала британская газета Financial Times. Во втором квартале 2022 года немецкая экономика была в застое. При этом показатели других крупных экономик ЕС и еврозоны — Италии, Испании и Франции — росли. Таким образом, Берлин превратился из локомотива в слабое звено.

FT: главная экономика Евросоюза превратилась в слабое звено
Фото: ReutersReuters

Проблемы в Германии наблюдаются «по всей широте экономического спектра», отметил глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст.

Существенно омрачают перспективы экономики ФРГ сокращение поставок энергоносителей из России, возможная рецессия в США и антикоронавирусные ограничения в Китае, добавило издание.

Бизнес в Германии не ожидает, что в ближайшее время ситуация поменяется к лучшему. Перебои с поставками прогнозирует около 74% компаний.

«Только в сталелитейной промышленности повышение издержек от роста цен на энергоносители оценивается в €7 млрд в год», — отметила газета.

Спрос на товары и услуги среди населения тоже сокращается. Это связано с повышением расходов на оплату коммунальных услуг — отопления и электричества.

Как отметило издание, смягчить последствия внешнего влияния на экономику не получится без вмешательства властей и государственной поддержки.

Ранее сопредседатель немецкой Левой партии и депутат Европейского парламента Мартин Ширдеван предупреждал о надвигающейся социальной катастрофе в стране. По его словам, жителям Германии придётся пережить очень тяжёлые времена из-за неблагоприятно складывающейся экономической ситуации в мире.

Политик также отмечал, что усугубляющаяся экономическая ситуация может спровоцировать «кризис демократии», который обернётся скачком популярности праворадикальных движений.

Экономика,Европарламент,ЕС,
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