Поставки российской нефти в Венгрию возобновились

Министерство технологии и промышленности Венгрии сообщило о возобновлении поставок нефти в стране по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.

«С ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу «Дружба», - указало агентство.

Напомним, что «Укртранснафта» 4 августа решила остановить прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии в связи с отсутствием возможности у российской стороны осуществить платеж за транзит из-за ограничений ЕС.

Накануне венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкая Slovnaft сообщили об оплате транзита российской нефти через Украину по «Дружбе». Они заявили, что ожидают поставок в ближайшее время.