Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
41 минуту назад

Поставки российской нефти в Венгрию возобновились

Лера Букина

Министерство технологии и промышленности Венгрии сообщило о возобновлении поставок нефти в стране по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.

«С ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу «Дружба», - указало агентство.

Напомним, что «Укртранснафта» 4 августа решила остановить прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии в связи с отсутствием возможности у российской стороны осуществить платеж за транзит из-за ограничений ЕС.

Доходы России от продажи нефти рухнули

Накануне венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкая Slovnaft сообщили об оплате транзита российской нефти через Украину по «Дружбе». Они заявили, что ожидают поставок в ближайшее время.

Ранее РИА Новости писало, что компания MOL стала инициатором переговоров о взятии на себя обязательств по оплате транзита по «Дружбе».

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители