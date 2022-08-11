Sohu: зимой санкции ЕС против России станут «мертвой бумагой»

Страны ЕС готовятся к полному отказу от российской нефти, но уже зимой эти санкции могут превратиться в «мертвую бумагу». Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на Sohu.

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В начале июня ЕС ввел шестой шестой пакет санкций против России, в который вошло эмбарго на российскую нефть. Запрет на поставки сырой нефти из РФ вступит в силу 5 декабря, а на поставки нефтепродуктов – 5 февраля 2023 года.

Sohu отмечает, в преддверии эмбарго страны ЕС нарастили закупки российской нефти до рекордных. А страны, которые в последнее время не покупали нефть из РФ вообще, - Испания и Греция, снова вернулись к закупкам.

«Европейские страны уже начали испытывать трудности с отказом от российских энергоносителей. <…> Это показывает, насколько сложно придется Евросоюзу, когда в декабре санкции начнут действовать», - подчеркивает издание.