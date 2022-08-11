Шольц сравнил восстановление Украины с «планом Маршалла»

«Существует большая необходимость, чтобы мы продолжили поддерживать Украину финансово и военным путем, поставками вооружений, как мы до сих пор это делали. И одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления – инфраструктуры, зданий, учреждений... Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды», - сообщил Шольц.