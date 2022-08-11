Шольц сравнил восстановление Украины с «планом Маршалла»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины будет крайне трудоемкой работой. По словам канцлера, она будет более масштабной, чем «план Маршалла». Соответствующее заявление было сделано на большой летней пресс-конференции в Берлине, передает РИА Новости.
«Существует большая необходимость, чтобы мы продолжили поддерживать Украину финансово и военным путем, поставками вооружений, как мы до сих пор это делали. И одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления – инфраструктуры, зданий, учреждений... Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды», - сообщил Шольц.
Ранее он заявлял о необходимости прибегнуть к «плану Маршалла» в вопросе восстановления Украины. По словам Шольца, G7 и ЕС обсуждают целесообразность данной программы.
«План Маршалла» - программа помощи Европе после Второй мировой войны. Ее выдвинул американский государственный секретарь Джордж Маршалл в 1947 году.