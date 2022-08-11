Турция стала крупнейшими воротами для параллельного импорта в Россию

Турция стала крупнейшим хабом для параллельного импорта товаров в Россию.
При этом такой импорт не нарушает западные санкции – продукцию как правило завозят в Россию через местные фирмы.
Причём создают фирмы наши бизнесмены, покупающие недвижимость в Турции и получающие там гражданство. После чего эти фирмы поставляют в РФ продукцию, как правило, из азиатских или европейских стран.
Поставки из Турции идут в основном морем в Новороссийск. А так как глобальные контейнерные гиганты, такие как Maersk или Hapag Lloyd прекратили рейсы в РФ, то перевозками из Турции занимаются российские и турецкие контейнерные операторы.
Речь идёт о Fesco, Akkon Lines, Arkas Holding и других. Везут транзитных грузов в Россию не только морским путем, но и также автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом.
Только перевозки грузовиками между Турцией и Россией в первой половине 2022 года выросли почти на 40%, пишет издание «Акценты».
Ранее сообщалось, что в российские торговые центры (ТЦ) на освободившееся место западных магазинов уже в самое ближайшее время придут бренды из Турции.
Причём открывать на освободившихся площадях станут не фирменные, а мультибрендовые бутики. В каждом из них будут линейки 13-15 турецких производителей.