Додон объяснил желание властей Молдавии отказаться от российского газа

«Кишинев очень хочет, чтобы Россия перекрыла нам газ, потому что в соглашение о закупке газа из РФ никаких схем вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и его компания не могут вписать. Там не может быть откатов, потому что есть четкий договор с "Газпромом", есть "Молдовагаз". А когда "Газпрома" не будет, будет ситуация октября-ноября прошлого года, когда президент Молдавии Майя Санду станет закупать газ на свободном рынке в Европе, у разных оффшоров, по непонятным ценам. А там можно мутить, сколько хочешь», — сказала Додон.