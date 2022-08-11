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1 час назад

Додон объяснил желание властей Молдавии отказаться от российского газа

Елена Прошина

Власти Молдавии очень хотят, чтобы Россия перекрыла стране газ, ведь тогда они смогут проворачивать «серые схемы». Такое заявление в интервью Sputnik сделал бывший президент государства Игорь Додон.

Додон объяснил желание властей Молдавии отказаться от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кишинев очень хочет, чтобы Россия перекрыла нам газ, потому что в соглашение о закупке газа из РФ никаких схем вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и его компания не могут вписать. Там не может быть откатов, потому что есть четкий договор с "Газпромом", есть "Молдовагаз". А когда "Газпрома" не будет, будет ситуация октября-ноября прошлого года, когда президент Молдавии Майя Санду станет закупать газ на свободном рынке в Европе, у разных оффшоров, по непонятным ценам. А там можно мутить, сколько хочешь», — сказала Додон.

Именно поэтому, по его мнению, тариф на газ в стране сегодня не перекрывает его закупочную цену. Таким образом Кишинев «осознанно» делают так, чтобы «Молдовагаз» не смог расплатиться с «Газпромом», добавил Додон.

При этом он выразил надежду, что Россия, несмотря на растущий долг Молдавии перед ней, не прекратит поставлять газ стране. Додон подчеркнул, что «Молдовагаз» ежегодно делает аудит в международно признанных компаниях, а не в «каких-то норвежских или английских организациях, о которых никто не слышал».

«Я попросил коллег узнать, что это за компании, чтобы не вышло так, что учредитель там Спыну, и он в итоге из бюджета получит миллион долларов за аудит. Это отмывание денег и в этом случае тоже», — заключил экс-президент.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания не сможет заплатить за российских газ в августе из-за отсутствия средств. Эта ситуация возникла из-за того, что тариф для потребителей получили из расчета закупочной цены по 696 долларов за тысячу кубометров топлива, хотя реально платить за него приходится по 1459 долларов.

Экономика,Вадим Чебан,Андрей Спыну,Игорь Додон,Газпром,
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