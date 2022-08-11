Додон объяснил желание властей Молдавии отказаться от российского газа

Власти Молдавии очень хотят, чтобы Россия перекрыла стране газ, ведь тогда они смогут проворачивать «серые схемы». Такое заявление в интервью Sputnik сделал бывший президент государства Игорь Додон.
«Кишинев очень хочет, чтобы Россия перекрыла нам газ, потому что в соглашение о закупке газа из РФ никаких схем вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и его компания не могут вписать. Там не может быть откатов, потому что есть четкий договор с "Газпромом", есть "Молдовагаз". А когда "Газпрома" не будет, будет ситуация октября-ноября прошлого года, когда президент Молдавии Майя Санду станет закупать газ на свободном рынке в Европе, у разных оффшоров, по непонятным ценам. А там можно мутить, сколько хочешь», — сказала Додон.
Именно поэтому, по его мнению, тариф на газ в стране сегодня не перекрывает его закупочную цену. Таким образом Кишинев «осознанно» делают так, чтобы «Молдовагаз» не смог расплатиться с «Газпромом», добавил Додон.
При этом он выразил надежду, что Россия, несмотря на растущий долг Молдавии перед ней, не прекратит поставлять газ стране. Додон подчеркнул, что «Молдовагаз» ежегодно делает аудит в международно признанных компаниях, а не в «каких-то норвежских или английских организациях, о которых никто не слышал».
«Я попросил коллег узнать, что это за компании, чтобы не вышло так, что учредитель там Спыну, и он в итоге из бюджета получит миллион долларов за аудит. Это отмывание денег и в этом случае тоже», — заключил экс-президент.
Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания не сможет заплатить за российских газ в августе из-за отсутствия средств. Эта ситуация возникла из-за того, что тариф для потребителей получили из расчета закупочной цены по 696 долларов за тысячу кубометров топлива, хотя реально платить за него приходится по 1459 долларов.