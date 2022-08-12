Пушков заявил, что Европе «будет очень трудно» без российской нефти. Однако, по словам сенатора, у Брюсселя еще есть время, чтобы скорректировать собственные ограничительные меры и отказаться от такого эмбарго.

Оценка Bloomberg

Так российский сенатор прокомментировал статью агентства Bloomberg, посвященную тому, как Россия обходит европейские санкции и завоевывает энергетический рынок, несмотря на ограничения.

Автор статьи Хавьер Блас заявил, что Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. По его мнению, данный факт можно увидеть, «каким бы индикатором вы ни пользовались».

Так, о выигрышном положении Москвы, по словам обозревателя, свидетельствуют объемы добычи нефти в стране. В прошлом месяце они почти вернулись к уровню начала года и составили почти 10,8 миллиона баррелей в день.

Спрос на нефть

В начале июня в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России. Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

Позднее стало также известно, что государства-члены «Большой семерки» рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, данная мера позволит сократить прибыль Москвы.

Вице-премьер России Александр Новак в ответ на это заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

Несмотря на заявления ЕС, к августу данные Eurostat свидетельствовали, что страны Евросоюза в июне стали покупать больше российской нефти вопреки прямому запрету на поставки. Так, в июне ЕС импортировал около 7,3 миллиона тонн сырой нефти из России, что на 0,4 процента больше по сравнению с показателями мая. Поставки нефтепродуктов выросли на 9,7 процента и составили 2,65 миллиона тонн.