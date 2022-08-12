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45 минут назад

Озвучен прогноз по инфляции на конец 2022 года

Лера Букина

Инфляция по итогам 2022 года будет ниже 14%. Такой прогноз дало Минэкономразвития, передают «Известия».

Озвучен прогноз по инфляции на конец 2022 года
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что из-за дефляции в стране повышение цен на потребительском рынке на конец года будет ниже майских ожиданий (17,5%). Новый прогноз социально-экономического развития будет представлен министерством в соответствии с графиком бюджетного процесса.

Издание также обращает внимание на то, что прогноз ведомства по росту цен на товары и услуг в пределах 14% укладываются в ожидания российского регулятора. Банк России полагает, что в 2022 году повышение цен будет на уровне 12-15%.

Пиковым значением годовой инфляции в этом году был уровень в 17,38%.

Ранее Росстат сообщил, что в сравнении с июнем потребительские цены в России упали на 0,39%. Дефляции в июле не было с 2011 года – тогда она была на уровне 0,01%. В годовом выражении (по сравнению с июлем предыдущего года) инфляция достигла 15,1%. Также стало известно, что основной драйвер снижения цен в июле — падение стоимости плодоовощной продукции.

Экономика,Банк России,Минэкономразвития,Росстат,
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