Озвучен прогноз по инфляции на конец 2022 года

Инфляция по итогам 2022 года будет ниже 14%. Такой прогноз дало Минэкономразвития, передают «Известия».

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Отмечается, что из-за дефляции в стране повышение цен на потребительском рынке на конец года будет ниже майских ожиданий (17,5%). Новый прогноз социально-экономического развития будет представлен министерством в соответствии с графиком бюджетного процесса.

Издание также обращает внимание на то, что прогноз ведомства по росту цен на товары и услуг в пределах 14% укладываются в ожидания российского регулятора. Банк России полагает, что в 2022 году повышение цен будет на уровне 12-15%.

Пиковым значением годовой инфляции в этом году был уровень в 17,38%.