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1 час назад

Замглавы Минстроя Ересько заявил, что полностью взыскать долги в ЖКХ России уже невозможно

Газета.Ru

Часть накопленных долгов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России вернуть не представляется возможным, считает заместитель главы Минстроя Алексей Ересько. Об этом сообщает РИА «Новости».

По оценкам замглавы, сейчас размер задолженности в отрасли достиг 1,4 триллиона рублей.

«Цифра очень большая. Но, на мой взгляд, опираться на нее не стоит, она не отражает реальную картину. Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям...», — добавил Ересько.

Задолженность россиян по ЖКХ превысила 804 миллиарда рублей

Как пояснил он, ряд организаций уже не существует.

«В полном объеме взыскать их уже невозможно», — заключил замглавы ведомства.

Ранее сообщалось, что долг россиян за ЖКУ в первом квартале 2022 года составил рекордные 804,5 млрд рублей. Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, а перед УК — на 3%.

Экономика,Госстрой России,
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