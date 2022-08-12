Киев призвал США ввести санкции против частных банков РФ

Посол Украины в США Оксана Маркарова обратилась в американский Минфин с просьбой ввести санкции против всех российских частных банков. Об этом она сообщила в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в пятницу.

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"Санкции играют такую же важную роль, как и оружие", - сказала дипломат.

По словам Маркаровой, Киев хочет, чтобы Вашингтон каждую неделю вносил несколько банков в санкционные списки. При этом она отметила, что для ряда банков можно сделать исключение.

Посол добавила, что добивается от Госдепартамента внесения России в список стран - спонсоров терроризма.