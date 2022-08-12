Киев призвал США ввести санкции против частных банков РФ

Посол Украины в США Оксана Маркарова обратилась в американский Минфин с просьбой ввести санкции против всех российских частных банков. Об этом она сообщила в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в пятницу.
"Санкции играют такую же важную роль, как и оружие", - сказала дипломат.
По словам Маркаровой, Киев хочет, чтобы Вашингтон каждую неделю вносил несколько банков в санкционные списки. При этом она отметила, что для ряда банков можно сделать исключение.
Посол добавила, что добивается от Госдепартамента внесения России в список стран - спонсоров терроризма.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.