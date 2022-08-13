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2 минуты назад

Во Франции заявили о провале санкций против России

Lenta.ruиещё 2

Колумнист французского портала Agoravox Кальман Шнур (Kalman Schnur) заявил, что введенные Западом антироссийские санкции работают против Европы.

Самоубийственное решение: во Франции оценили эффект от санкций против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, европейские политики приняли самоубийственное решение. В статье он привел заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который 1 марта обещал вести «тотальную экономическую и финансовую войну с Москвой» и довести ее до крушения российской экономики. Вместе с тем, напомнил журналист, с тех пор рубль значительно укрепился. Если через неделю после начала российской спецоперации на Украине, за него давали 0,61 евроцента, то 30 июня курс рубля вырос до 1,8 евроцента.

Немалую роль в этом сыграло решение Кремля требовать оплаты за российский газ в рублях, заявил Шнур.

«Россия получает рубли в обмен на свои углеводороды, цены на которые стремительно растут из-за наших же санкций, сделавших эти углеводороды дефицитом», — отметил он.

.24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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