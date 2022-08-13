Самоубийственное решение: во Франции оценили эффект от санкций против РФ

По его мнению, европейские политики приняли самоубийственное решение. В статье он привел заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который 1 марта обещал вести «тотальную экономическую и финансовую войну с Москвой» и довести ее до крушения российской экономики. Вместе с тем, напомнил журналист, с тех пор рубль значительно укрепился. Если через неделю после начала российской спецоперации на Украине, за него давали 0,61 евроцента, то 30 июня курс рубля вырос до 1,8 евроцента.