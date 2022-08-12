Посол Украины в США назвала зиму одним из союзников России

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что зима является одним из союзников России в конфликте, в частности, на фоне проблем с поставками энергоресурсов на Запад. Об этом она сообщила в интервью агентству Bloomberg.

«Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима», — отметила дипломат.

Маркарова отметила, что российская сторона может прекратить поставки энергоресурсов в Западную Европу при наступлении зимы, что скажется на простых жителях и снабжении электроэнергией.

Ранее Маркарова призвала Минфин США внести в американские санкционные списки все частные российские банки.