Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: посол Украины в США Маркарова назвала зиму одним из союзников России

Газета.Ru

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что зима является одним из союзников России в конфликте, в частности, на фоне проблем с поставками энергоресурсов на Запад. Об этом она сообщила в интервью агентству Bloomberg.

Посол Украины в США назвала зиму одним из союзников России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима», — отметила дипломат.

Маркарова отметила, что российская сторона может прекратить поставки энергоресурсов в Западную Европу при наступлении зимы, что скажется на простых жителях и снабжении электроэнергией.

Ранее Маркарова призвала Минфин США внести в американские санкционные списки все частные российские банки.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что украинская сторона должна принять все необходимые меры для прекращения боевых действий на территории страны до конца осени. По его словам, затягивание активной фазы конфликта до зимы несет определенные риски для Киева.

Экономика,Оксана Маркарова,Андрей Ермак,Казначейство США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители