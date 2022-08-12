Посол Украины в США назвала зиму одним из союзников России

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что зима является одним из союзников России в конфликте, в частности, на фоне проблем с поставками энергоресурсов на Запад. Об этом она сообщила в интервью агентству Bloomberg.
«Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима», — отметила дипломат.
Маркарова отметила, что российская сторона может прекратить поставки энергоресурсов в Западную Европу при наступлении зимы, что скажется на простых жителях и снабжении электроэнергией.
Ранее Маркарова призвала Минфин США внести в американские санкционные списки все частные российские банки.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что украинская сторона должна принять все необходимые меры для прекращения боевых действий на территории страны до конца осени. По его словам, затягивание активной фазы конфликта до зимы несет определенные риски для Киева.