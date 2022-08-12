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2 часа назад

Азия начала скупать дешевую американскую нефть

Lenta.ru

Азиатские покупатели скупили огромный объем дешевой американской нефти, что повысило вероятность снижения спроса на ближневосточную нефть, пишет Bloomberg.

Азия начала скупать дешевую американскую нефть
Фото: ReutersReuters

Южнокорейские и индийские нефтеперерабатывающие заводы в августе приобрели около 16 миллионов баррелей нефти в США. Это вдвое больше, чем за тот же период в июле, и чуть меньше среднего месячного объема за первые пять месяцев года. Ранее Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Азии до рекордного уровня. По словам трейдеров, американская нефть обходится дешевле, даже с учетом фрахта и логистики.

Между тем экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос в июле до рекордно высокого уровня с апреля 2020 года. Конкурент России на нефтяном рынке нарастил поставки в Китай до 1,65 миллиона баррелей в день в прошлом месяце. Экспорт в Индию из Саудовской Аравии впервые с апреля 2020 года превысил один миллион баррелей в сутки. Однако поставки сырья в США снизились.

Экономика Саудовской Аравии выросла на 11,8 процента во втором квартале этого года (рекорд с 2011 года) благодаря подорожанию нефти. По прогнозам, она войдет в число стран-рекордсменов, чей ВВП превысит триллион долларов.

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