Азия начала скупать дешевую американскую нефть

Азиатские покупатели скупили огромный объем дешевой американской нефти, что повысило вероятность снижения спроса на ближневосточную нефть, пишет Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

Южнокорейские и индийские нефтеперерабатывающие заводы в августе приобрели около 16 миллионов баррелей нефти в США. Это вдвое больше, чем за тот же период в июле, и чуть меньше среднего месячного объема за первые пять месяцев года. Ранее Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Азии до рекордного уровня. По словам трейдеров, американская нефть обходится дешевле, даже с учетом фрахта и логистики.

Между тем экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос в июле до рекордно высокого уровня с апреля 2020 года. Конкурент России на нефтяном рынке нарастил поставки в Китай до 1,65 миллиона баррелей в день в прошлом месяце. Экспорт в Индию из Саудовской Аравии впервые с апреля 2020 года превысил один миллион баррелей в сутки. Однако поставки сырья в США снизились.