Резкое снижение доходов российского бюджета объяснили

В России зафиксировано резкое падение ненефтегазовых доходов федерального бюджета страны. Снижение составило 29% в годовом выражении, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина.

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Теперь они оцениваются в 990 млрд рублей, что является рекордно низким показателем по крайней мере с начала 2011 года.

Отмечается, что нефтегазовые поступления сократились на 22% год к году, до 771 миллиарда рублей. Снижение бюджетных доходов составило 26% к июлю 2021 года, их объем оценили в 1,76 триллиона рублей. В июле профицит федерального бюджета достиг 892 млрд рублей.

По словам экспертов, один из факторов падения ненефтегазовых доходов - нарушение логистических цепочек, которое, в свою очередь, связано с санкциями против РФ.

Кроме того, специалисты указали на проблемы с прибыльностью бизнеса, а также на сжатие его активности. По словам профессора НИУ ВШЭ Мстислава Афанасьева, сейчас наблюдается

инфраструктурная перестройка и смена собственников в ряде компаний. Это отражается на бюджете страны, так как такие изменения оборачиваются управленческими и проблемами с логистикой, пояснил он.