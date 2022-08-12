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1 час назад

Резкому снижению доходов российского бюджета нашли объяснение

Лера Букина

В России зафиксировано резкое падение ненефтегазовых доходов федерального бюджета страны. Снижение составило 29% в годовом выражении, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина.

Резкое снижение доходов российского бюджета объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь они оцениваются в 990 млрд рублей, что является рекордно низким показателем по крайней мере с начала 2011 года.

Отмечается, что нефтегазовые поступления сократились на 22% год к году, до 771 миллиарда рублей. Снижение бюджетных доходов составило 26% к июлю 2021 года, их объем оценили в 1,76 триллиона рублей. В июле профицит федерального бюджета достиг 892 млрд рублей.

По словам экспертов, один из факторов падения ненефтегазовых доходов - нарушение логистических цепочек, которое, в свою очередь, связано с санкциями против РФ.

Кроме того, специалисты указали на проблемы с прибыльностью бизнеса, а также на сжатие его активности. По словам профессора НИУ ВШЭ Мстислава Афанасьева, сейчас наблюдается

инфраструктурная перестройка и смена собственников в ряде компаний. Это отражается на бюджете страны, так как такие изменения оборачиваются управленческими и проблемами с логистикой, пояснил он.

Руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов также прокомментировал ситуацию. По его словам, такая динамика вызвана «проседанием» поступлений от металлургической отрасли, а также укреплением российской валюты.

Экономика,Мстислав Афанасьев,Владимир Климанов,РАНХиГС,ВШЭ,
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