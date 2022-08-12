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2 часа назад

Банк России допустил сценарий «Глобальный кризис»

Лера Букина

Банк России не исключает того, что в мировой экономике произойдет фрагментация. Речь идет о сценарии «Глобальный кризис», следует из проекта доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

«Альтернативный сценарий "Глобальный кризис" предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках», - указано в документе.

В нем же добавляется, что меньше всего страны будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ, а больше всего — на рост локализации производств.

Ранее обозреватель газеты The Telegraph Бен Райт не исключил разрушения экономики Великобритании за счет нескольких факторов. В частности, речь идет о конфликте вокруг Украины и энергетическом кризисе.

Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus, что ожидаемый экономический кризис в Евросоюзе способен разбить единство Европы.

Экономика,Бен Райт,Банк России,ЕС,
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